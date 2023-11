MARCHÉ DE NOËL À FONTENAY-LE-COMTE & Place de la Bascule Fontenay-le-Comte, 15 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

La Ville de Fontenay-le-Comte organise son traditionnel Marché de Noël. En plein centre-ville, au plus près des artères commerciales et dans un cadre agréable, le long du quai Poëy d’Avant, cet évènement connait un succès grandissant et accueille chaque année de nombreux visiteurs..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

& Place de la Bascule Quai Poey d’Avant

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The town of Fontenay-le-Comte organizes its traditional Christmas Market. Right in the center of town, close to the main shopping streets and in a pleasant setting along the Quai Poëy d?Avant, this event is a growing success, welcoming many visitors every year.

La ciudad de Fontenay-le-Comte organiza su tradicional Mercado de Navidad. En pleno centro de la ciudad, cerca de las principales calles comerciales y en un entorno agradable a lo largo del Quai Poëy d’Avant, este evento es un éxito creciente y acoge cada año a un gran número de visitantes.

Die Stadt Fontenay-le-Comte veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsmarkt. Mitten im Stadtzentrum, in der Nähe der Geschäftsstraßen und in einer angenehmen Umgebung entlang des Quai Poëy d’Avant erfreut sich diese Veranstaltung eines wachsenden Erfolgs und empfängt jedes Jahr zahlreiche Besucher.

