Marché gourmand de Noël

Place de la Bascule Colomiers, 10 décembre 2023

L'association des commerçants C mon Village vous donne rendez-vous pour le marché gourmand de Noël au son de la banda « Bisto de Nas »

Vous trouverez sur place des animations pour les enfants, la photo avec le Père Noël et de quoi vous restaurer.

Renseignements : cmonvillage31770@gmail.com

Horaires 9h-17h

Place de la Bascule
Colomiers 31770 Haute-Garonne

