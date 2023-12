Chasse aux cadeaux Place de la Baie La Forêt-Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2023-12-30 . Report de la date du 23/12 Aidez le Père Noël à retrouver ses cadeaux égarés avec cette chasse au trésor autour de l’anse de La Forêt-Fouesnant. Un parcours adapté aux enfants de 3 ans à 12 ans. Trouvez les cadeaux manquants pour ouvrir le trésor ! Balade en autonomie avec carte, d’1h15 environ. Départs toutes les 15 minutes, dès 13h45. Lieu de rendez-vous : Place de la Baie Organisé par Aventures des Légendes. Réservations obligatoires : www.aventuresdeslegendes.fr .

Place de la Baie

La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne

