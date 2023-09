Dégustations d’huîtres du Bassin du Mès – Saveurs d’Octobre Place de Kercabellec Mesquer, 1 octobre 2023, Mesquer.

Dégustations d’huîtres du Bassin du Mès – Saveurs d’Octobre 1 – 29 octobre Place de Kercabellec Menu adulte: 14

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons des Dégustations d’huîtres du bassin du Mès tous les week-ends d’automne : du vendredi midi au dimanche soir (si la météo est favorable : pas de pluie…)

Le Bar à Huîtres de Kercabellec, c’est la possibilité de savourer des produits locaux : Houmous des marais, rillettes de maquereaux, huîtres de Kercabellec… dans un cadre magnifique sur le Traict au cœur du Port ostréicole.

Animations :

– Histoire des huîtres, du naissain à l’assiette

– Initiation à l’ouverture des huîtres

Formule 6 huîtres N°3 à 14 € ( servie avec pain de Mesquer, Citron, Vinaigre échalote, poivre spécial, beurre demi-sel de Guérande et 1 verre de Muscadet Sèvre et Maine sur Lie )

Menu découverte « Les saveurs d’octobre »:

– 2 Huîtres N°3 au citron

– 2 Huîtres N° 3 au Vinaigre échalotte maison

– 2 Huîtres N°3 au poivre saveurs de Terre exotique

accompagnées d’un verre de Muscadet

Expérience gustative pour « les saveurs d’octobre » : l’Oyster Shooter, notre cocktail à base d’huîtres ! Un concept original apprécié du Chef Mr Bruno Menard, 3 étoiles au guide Michelin.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise

