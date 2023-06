Fête de la Sardine Place de Kercabellec 44420 Mesquer Fête de la Sardine Place de Kercabellec 44420 Mesquer, 5 août 2023, . Fête de la Sardine Samedi 5 août, 19h00 Place de Kercabellec 44420 Mesquer Dégustation de sardines grillées midi et soir.

Bal extérieur avec DJ jusqu’à minuit. Place de Kercabellec 44420 Mesquer Place de Kercabellec 44420 Mesquer 44420 [{« type »: « email », « value »: « cfm-contact@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fete-de-la-sardine-mesquer.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T19:00:00+02:00 – 2023-08-06T00:00:00+02:00

2023-08-05T19:00:00+02:00 – 2023-08-06T00:00:00+02:00 LOISIRS Y|COMITEDESFETESMESQUER|FETEDESSARDINES Détails Autres Lieu Place de Kercabellec 44420 Mesquer Adresse Place de Kercabellec 44420 Mesquer Lieu Ville Place de Kercabellec 44420 Mesquer

Place de Kercabellec 44420 Mesquer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//