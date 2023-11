Comment sécuriser votre entreprise ? Place de Hotel de ville – Saint-Jean d’Angely Saint-Jean-d’Angély Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Jean-d'Angély Comment sécuriser votre entreprise ? Place de Hotel de ville – Saint-Jean d’Angely Saint-Jean-d’Angély, 7 décembre 2023, Saint-Jean-d'Angély. Comment sécuriser votre entreprise ? Jeudi 7 décembre, 14h30 Place de Hotel de ville – Saint-Jean d’Angely Le Comité MSA des Charentes des Vals de Saintonge organise une réunion d’information le jeudi 7 décembre prochain à Saint-Jean-d’Angély. Une rencontre pour : Faire le point sur la réglementation, la prévention et le code du travail appliqués pour les exploitations agricoles en cas d’accident.

Faire un Focus sur la réglementation liée à l’installation des panneaux photovoltaïques. Nos intervenants : Gérald Fouga, Conseiller Prévention des Risques Professionnels à la MSA des Charentes Patrice Petit, Inspecteur souscripteur agricole, et Frédéric Briand, Responsable d’équipe Marché Agricole, Groupama. Renseignements et inscription (obligatoire) :

Carine Piot, Animatrice de territoires MSA des Charentes

Carine Piot, Animatrice de territoires MSA des Charentes
06 19 73 32 58 – piot.carine@charentes.msa.

Place de Hotel de ville – Saint-Jean d'Angely
place de l'hôtel de ville;17400 Saint-Jean-d'Angély

2023-12-07T14:30:00+01:00 – 2023-12-07T17:00:00+01:00

