« Places en Fête » : Cours de zumba Place de Hofheim Chinon, 23 août 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Dans le cadre de l’évènement « Places en Fête » au programme de la journée :

Cours de Zumba avec Maïlys.

16h : Zumba adaptée

17h : Zumba Kids

18h : Zumba Tonique.

Place de Hofheim

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of the « Places en Fête » event, on the program for the day :

Zumba class with Maïlys.

4pm: Adapted Zumba

5pm: Zumba Kids

6pm: Zumba Tonique

Como parte del evento « Places en Fête », el programa del día incluye :

Clase de zumba con Maïlys.

16.00 h: Zumba adaptada

17.00 h: Zumba Kids

18.00 h: Zumba Tónica

Im Rahmen der Veranstaltung « Places en Fête » auf dem Tagesprogramm :

Zumba-Kurs mit Maïlys.

16 Uhr: Angepasstes Zumba

17 Uhr: Zumba Kids

18 Uhr: Zumba Tonic

