Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 23:00:00 La Maison de l’Europe vous donne rendez-vous pour célébrer ses 30 ans !.

A l’occasion de la Journée franco-allemande 2024, les jumelages avec l’Allemagne seront plus particulièrement à l’honneur. Au programme :

• 10h – 17h : village européen, diverses animations et rallye européen

• 17h : Débat transpartisan sur les élections européennes

• 19h : apéritif européen

• 20h : buffet froid (*) * Sur inscription avant le 12 janvier 2024

02 43 91 02 67

secretariat@maison-europe-mayenne.eu EUR.

Place de Hercé

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

