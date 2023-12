GRAND LOTO 2024 DU STADE LAVALLOIS MFC Place de Hercé Laval Catégories d’Évènement: Laval

Laval
Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:00:00

L'Association Stade Lavallois organise son loto édition 2024.

L’Association Stade Lavallois organise son loto édition 2024

• Accueil à partir de 12h; début à 14h

• Buvette et restauration sur place

• Dimanche 14 janvier à la Salle Polyvalente de Laval

• Animation : Daniel Savary

• Plus de 3500 € de lots à gagner

• Inscriptions auprès de : lotostadelavallois53@gmail.com ou 06 31 16 09 87

• 2€ la carte EUR.

Place de Hercé

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

