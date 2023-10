CHAMPIONNAT DE BASKET : US LAVAL – US RONCQ Place de Hercé Laval, 4 novembre 2023, Laval.

Laval,Mayenne

US Laval Basket rencontre US Roncq en Nationale 2 !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Place de Hercé Salle Polyvalente

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



US Laval Basket meets US Roncq in Nationale 2!

¡El US Laval Basket se enfrenta al US Roncq en la Nationale 2!

US Laval Basket trifft auf US Roncq in der National 2!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire