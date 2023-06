CATCH D’IMPRO LA TILA AU LAVAL VIRTUAL CENTER Place de Hercé Laval, 17 juin 2023, Laval.

La TILA (Troupe d’Improvisation de Laval – latila.fr) organise un Catch d’impro le samedi 17 juin 2023 à 20h30 au Laval Virtual Center à Changé..

TILA (Troupe d?Improvisation de Laval – latila.fr) is organizing an Improv Catch on Saturday June 17, 2023 at 8:30pm at the Laval Virtual Center in Changé.

La TILA (Troupe d’Improvisation de Laval – latila.fr) organiza una Captura de Improvisación el sábado 17 de junio de 2023 a las 20.30 h en el Centro Virtual Laval de Changé.

Die TILA (Troupe d?Improvisation de Laval – latila.fr) organisiert am Samstag, den 17. Juni 2023 um 20:30 Uhr im Laval Virtual Center in Changé einen Improvisationswettkampf (Catch d’impro).

