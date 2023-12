Manège du Contrevent Place de Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts, 1 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un tapis volant. Le manège est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la recherche de l’équilibre, de la stabilité, c’est fragile et hypnotique. Par la Compagnie Grandet Douglas..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. 0 EUR.

Place de Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



Le Contrevent is a balance, balancing a piano and a flying carpet. The merry-go-round is a call to the imagination, to gentle reverie, to the magic of weightlessness. It’s also a fragile, hypnotic game of balance and stability. By Compagnie Grandet Douglas.

Le Contrevent es una balanza, un equilibrio entre un piano y una alfombra voladora. El tiovivo es una llamada a la imaginación, a la suave ensoñación, a la magia de la ingravidez. También es un juego de equilibrio y estabilidad, frágil e hipnótico. Por la Compagnie Grandet Douglas.

Le Contrevent ist eine Waage, die ein Klavier und einen fliegenden Teppich ins Gleichgewicht bringt. Das Karussell ist ein Aufruf zur Fantasie, zum sanften Träumen, zur Magie der Schwerelosigkeit. Es ist auch ein Spiel mit der Suche nach Gleichgewicht und Stabilität, zerbrechlich und hypnotisch. Von der Compagnie Grandet Douglas.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte