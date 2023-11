La corrida de Saint-Paul de Vence Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence, 31 décembre 2023, Saint-Paul-de-Vence.

Saint-Paul-de-Vence,Alpes-Maritimes

Sixième édition de la Corrida de Saint-Paul de Vence, épreuve pédestre de 8,5 km autour des remparts..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Place De Gaulle Place du jeu de boules

Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sixth edition of the Corrida de Saint-Paul de Vence, an 8.5 km race around the ramparts.

Sexta edición de la Corrida de Saint-Paul de Vence, carrera de 8,5 km alrededor de las murallas.

Sechste Ausgabe der Corrida de Saint-Paul de Vence, ein 8,5 km langer Fußmarsch um die Stadtmauern.

