Marché de la truffe Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence Marché de la truffe Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence, 23 décembre 2023, Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence,Alpes-Maritimes Retrouvez les producteurs truffiers des Alpes-Maritimes et des produits du terroir pour sublimer vos tables de fête..

2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

Place De Gaulle

Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Annual Truffle Market in Saint-Paul de Vence. Encuentre a los productores de trufas de los Alpes Marítimos y los productos locales para realzar sus mesas festivas. Finden Sie die Trüffelproduzenten der Alpes-Maritimes und regionale Produkte, um Ihre Festtagstafeln zu verfeinern.

