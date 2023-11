Lancement des illuminations de Noël Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence, 1 décembre 2023, Saint-Paul-de-Vence.

Saint-Paul-de-Vence,Alpes-Maritimes

Assistez au lancement des illuminations de Noël, Place de Gaulle..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

Place De Gaulle Place du jeu de boules

Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Attend the launch of the Christmas lights, Place de Gaulle.

Asista a la inauguración de las luces de Navidad en la plaza de Gaulle.

Seien Sie beim Start der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Place de Gaulle dabei.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence