LE VILLAGE DE NOËL Place de Gaulle Mirecourt, 10 décembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Le Village de Noël

Marché de Noël de créateurs et producteurs locaux, animations, patinoire et démonstration de sculpture sur glace.

De 10h à 18h, animations 14h à 18h (photos avec le père Noël, création de décorations de Noël, manège de Noël, patinoire de 11h à 18h et tempête de neige de 15h à 18h.

Petite restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Place de Gaulle

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Christmas Village

Christmas market featuring local designers and producers, entertainment, ice rink and ice sculpture demonstration.

From 10 a.m. to 6 p.m., entertainment from 2 p.m. to 6 p.m. (photos with Santa Claus, creation of Christmas decorations, Christmas merry-go-round, skating rink from 11 a.m. to 6 p.m. and snow storm from 3 p.m. to 6 p.m.).

Snacks on site.

La Aldea de Navidad

Mercado navideño con diseñadores y productores locales, animaciones, pista de patinaje y demostración de esculturas de hielo.

De 10.00 a 18.00 h, animaciones de 14.00 a 18.00 h (fotos con Papá Noel, creación de adornos navideños, tiovivo navideño, pista de hielo de 11.00 a 18.00 h y tormenta de nieve de 15.00 a 18.00 h).

Aperitivos in situ.

Das Weihnachtsdorf

Weihnachtsmarkt mit lokalen Designern und Produzenten, Animationen, Eislaufbahn und Vorführung von Eisskulpturen.

Von 10 bis 18 Uhr, Animationen 14 bis 18 Uhr (Fotos mit dem Weihnachtsmann, Basteln von Weihnachtsdekorationen, Weihnachtskarussell, Eislaufbahn von 11 bis 18 Uhr und Schneesturm von 15 bis 18 Uhr.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT MIRECOURT