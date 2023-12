SCULPTURE SUR GLACE Place de Gaulle Mirecourt, 1 décembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Sculpture sur glace.

4 blocs de glace

Avec Sculpture et cie et la participation de Dom et Laurent et de la municipalité de Mirecourt. Un grand merci à nos partenaires : Franck Mendicino de La brasserie Vosgienne, Bruno de la société HDC groupe France, Carrefour Market pour l’ hébergement des blocs de glaces, et David de Med in Grizou.

Participation de l’association Sculpture et Cie. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. 0 EUR.

Place de Gaulle Terrasse de la Brasserie Vosgienne

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Ice sculpture.

4 blocks of ice

With Sculpture et cie and the participation of Dom et Laurent and the municipality of Mirecourt. Many thanks to our partners: Franck Mendicino from La brasserie Vosgienne, Bruno from HDC groupe France, Carrefour Market for hosting the ice blocks, and David from Med in Grizou.

Participation of the association Sculpture et Cie

Escultura de hielo.

4 bloques de hielo

Con Sculpture et cie y la participación de Dom y Laurent y el municipio de Mirecourt. Muchas gracias a nuestros socios: Franck Mendicino de La brasserie Vosgienne, Bruno de HDC groupe France, Carrefour Market por acoger las esculturas de hielo y David de Med in Grizou.

Participación de la asociación Sculpture et Cie

Skulptur aus Eis.

4 Eisblöcke

Mit Sculpture et cie und der Beteiligung von Dom und Laurent sowie der Stadtverwaltung von Mirecourt. Ein großes Dankeschön an unsere Partner: Franck Mendicino von La brasserie Vosgienne, Bruno von der Firma HDC groupe France, Carrefour Market für die Unterbringung der Eisblöcke und David von Med in Grizou.

Teilnahme des Vereins « Sculpture et Cie » (Bildhauerei und Co.)

