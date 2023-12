PATINOIRE DE NOËL EN PLEIN AIR Place de Gaulle Mirecourt, 1 décembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

PATINOIRE de Noël en plein air

Tarif unique : 2€50 la séance, location de patins incluse

(2 heures maximum)

Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte

GANTS OBLIGATOIRES.. Tout public

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Place de Gaulle

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Christmas skating rink in the open air

Single price: 2.50 per session, skate rental included

(2 hours maximum)

Children under 12 years old must be accompanied by an adult

GLOVES ARE MANDATORY.

Patinaje navideño al aire libre

Precio único: 2,50 por sesión, alquiler de patines incluido

(2 horas como máximo)

Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto

LOS GUANTES SON OBLIGATORIOS.

Weihnachtseislaufbahn unter freiem Himmel

Einheitspreis: 2?50 pro Sitzung, Schlittschuhverleih inbegriffen

(maximal 2 Stunden)

Kinder unter 12 Jahren müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden

HANDSCHUHE SIND PFLICHT.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT MIRECOURT