Cette année, nous vous proposons de venir écouter le groupe Conservatoire de Musique de 17h à 21h30 sur la Place de Gaulle. Le groupe Macadam Farmer sera également présent à partir de 21h au Haut-de-Cagnes. Enfin, vous pourrrez démarrer l’été, proche de la mer, au Square Balloux en écoutant le Groupe Gospel du centre culturel de 20h à 20h45, puis des musiques actuelles interprétées par le Studio 25 de 21h à 23h. Place de Gaulle Place de Gaulle , 06800 Cagnes sur mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur La Place de Gaulle est devenue le cœur incontournable du centre-ville avec ses terrasses, ses coins ombragés et ses animations. La Place de Gaulle se trouve à 5 min à pieds du Parking Sainte Luce Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

