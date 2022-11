Concert Nu Place De Gaulle, 83170 Brignoles, Brignoles (83), 17 novembre 2022, .

Concert Nu Jeudi 17 novembre, 20h30 Place De Gaulle, 83170 Brignoles, Brignoles (83)

avec Julie Azoulay

Julie Azoulay a publié en 2021, « L’Ivre », un « Oratorio pour le vivant » dans lequel Olivier Le Borgne, programmateur à Radio France, a vu « une proposition crossover où se croisent généreusement différentes traditions et différentes époques ». La mélopée de Julie Azoulay touchant les répertoires de musiques anciennes du bassin méditerranéen, les chants du Moyen-Age (troubadours et trouvères), les musiques du monde. C’est dans le même esprit, que la chanteuse – compositrice propose cette suite. Après l’Iran, l’Inde et Israël, c’est le Japon et la Chine qu’elle met à l’honneur. Un Japon avec lequel elle renoue puisque son mémoire de master de Lettres avait pour objet les haïkus. Soit des textes issus du taoïsme ou du bouddhisme dans lesquels se déclinent l’ivresse et l’illumination. « Nu » ou quand l’intensité du réél côtoie l’usage du vide. Une création dans laquelle son goût pour la nature et les étendues sauvages hors de la civilisation moderne, s’affirme à nouveau. Avec le défi de rapprocher des cultures si lointaines via la langue française qui demeure au cœur de sa musicalité.

Informations pratiques

➔ TARIFS :

Concert :Tarif normal : 12€ / Tarif réduit* : 10€ / Enfants -12 ans : entrée libre

➔ BILLETTERIE / PRÉVENTES :

Il est fortement conseillé de réserver vos places avant votre venue sur le-chantier.festik.net

Informations : www.le-chantier.comBilletterie : le-chantier.festik.netTéléphone : +33 (0)4 94 59 56 49Le Chantier : Fort Gibron, Montée du Collet – 83570 CORRENS

Modes de règlement acceptés :CB / Chèques / Espèces / Pass Culture / e-Pass Jeunes

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : Adhérent du Chantier / Étudiant / -18 ans / Bénéficiaire du RSA / Demandeur d’emploi.

➔ ACCÈS :

A8 sortie Brignoles › centre ville › Conservatoire proche du Hall des expositions.En famille ou entre amis, pensez au covoiturage ;-)

