ANNULATION VENT ! MDB Massy – transition écologique le 1er avril 2023 Samedi 1 avril, 13h00 Place de France Massy entrée libre

https://mdb-idf.org/mdb-massy-journee-de-la-transition-ecologique-le-1er-avril-2023/

ANNULATION VENT FORT !!!

Journée de la transition écologique le samedi 1er avril de 13 h à 17 h place de France (face à l’opéra) organisée par la ville de Massy.

Stand MDB Massy pour marquer votre vélo par le système Bicycode (gratuit pour les massicois et les adhérents MDB) et pour discuter déplacements à vélo, itinéraires, projets d’aménagements locaux, …

Pour le marquage se munir d’une pièce d’identité et si possible de la facture.

Avec Philippe de cyclophil, pédalez en vous amusant avec un jeu de piste … cyclable.

A travers un jeu de piste sur un circuit d’une douzaine de km, vous partez à la découverte de la biodiversité massicoise avec votre questionnaire et de quoi prendre des photos.

Avant de vous lancer, assurer vous que votre vélo est en état de rouler et freiner, que vos enfants portent un casque et que vous avez au moins 1 h 30 devant vous. Deux kits d’éclairage pour vélo sont à remporter.

RDV stand cyclophil entre 13h et 14h30 pour les départs.

Avec SoliCycle venez apprendre à réparer votre vélo.

Plus d’infos sur https://www.ville-massy.fr/

Place de France Massy Place de France Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

MDB Massy

mairie de Massy