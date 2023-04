Vide-grenier à Criquetot-l’Esneval Place de Europe, 30 avril 2023, Criquetot-l'Esneval.

La Société Musicale de Criquetot-l’Esneval organise un vide-grenier, le dimanche 30 avril, sur le parking de la salle des fêtes.

Buvette et restauration sur place.

Entrée : 1€..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . .

Place de Europe

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



The Musical Society of Criquetot-l’Esneval organizes a garage sale on Sunday, April 30, in the parking lot of the village hall.

Refreshments and food will be available on site.

Entrance fee : 1?.

La Sociedad Musical de Criquetot-l’Esneval organiza una venta de garaje el domingo 30 de abril en el aparcamiento del ayuntamiento.

Refrescos y comida in situ.

Entrada : 1?

Die Société Musicale de Criquetot-l’Esneval organisiert am Sonntag, den 30. April, einen Flohmarkt auf dem Parkplatz vor der Festhalle.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Eintritt: 1?

Mise à jour le 2023-04-04 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité