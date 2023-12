Spectacle de magie avec animaux Place de E Verdun à Taingy Les Hauts de Forterre Catégories d’Évènement: Les Hauts de Forterre

Yonne Spectacle de magie avec animaux Place de E Verdun à Taingy Les Hauts de Forterre, 7 janvier 2024, Les Hauts de Forterre. Les Hauts de Forterre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07

fin : 2024-01-07 . Le Relais de Forterre à Taingy vous propose le dimanche 07 janvier 2024 à 15h00, un après-midi magie avec animaux et après un goûter avec galette, crêpes et gaufres EUR.

Place de E Verdun à Taingy Restaurant Le Relais de Forterre

Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie ! Détails Catégories d’Évènement: Les Hauts de Forterre, Yonne Autres Code postal 89560 Lieu Place de E Verdun à Taingy Adresse Place de E Verdun à Taingy Restaurant Le Relais de Forterre Ville Les Hauts de Forterre Departement Yonne Lieu Ville Place de E Verdun à Taingy Les Hauts de Forterre Latitude 47.6129926 Longitude 3.4655237 latitude longitude 47.6129926;3.4655237

Place de E Verdun à Taingy Les Hauts de Forterre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hauts-de-forterre/