Thonon-les-Bains The American Week-end Place de Crête, 10 juin 2023, Thonon-les-Bains. The American Week-end 10 et 11 juin Place de Crête Réservation obligatoire pour le repas-concert du samedi soir :40€ Entrée libre les deux jours pour l’exposition et les animations

Repas-concert sous chapiteau le samedi soir avec Richy : 40€, réservation obligatoire avant le 1er juin. Au menu : entrée, suprême de volaile avec sa garniture,fromage, dessert et vin

