Marché nocturne de Taussat Place de Courcy Lanton, 6 juillet 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Marché de plein air avec restauration sur place et concert.

Manèges et salle de jeux.

Venez nombreux sur la place de Courcy profiter de ce moment convivial..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 22:30:00. .

Place de Courcy Taussat

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open-air market with on-site catering and concert.

Merry-go-rounds and games room.

Come and join us on the Place de Courcy for a great time.

Mercado al aire libre con restauración in situ y concierto.

Tiovivos y sala de juegos.

Vengan todos a la Place de Courcy para disfrutar de este simpático acontecimiento.

Markt unter freiem Himmel mit Verpflegung vor Ort und Konzert.

Karussell und Spielhalle.

Kommen Sie zahlreich auf den Place de Courcy und genießen Sie diesen geselligen Moment.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Coeur Bassin