MARCHÉ DE NOËL Place de Cordeliers -dans la forêt magique Sarrebourg, 2 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Au cœur du sentier des boules géantes, découvrez un marché mêlant artisanat et gastronomie. Illumination du sapin de Noël géant tous les jours à 17h00 en présence du Père Noël jusqu’à 20¿h00.

Sur place : authentique carrousel, grand orgue de foire et pleins d’autres surprises magiques vous enchanteront.. Tout public

Vendredi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-27 20:00:00. 0 EUR.

Place de Cordeliers -dans la forêt magique

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



In the heart of the Giant Balls Trail, discover a market combining crafts and gastronomy. Illumination of the giant Christmas tree every day at 5:00 p.m., in the presence of Santa Claus, until 8:00 p.m.

On-site: authentic carousel, large fairground organ and lots of other magical surprises.

En el corazón de la Ruta de las Bolas Gigantes, descubra un mercado que combina artesanía y gastronomía. El árbol de Navidad gigante se ilumina todos los días a las 17:00 y Papá Noel está presente hasta las 20:00.

En el recinto: un auténtico carrusel, un gran órgano de feria y muchas otras sorpresas mágicas que le encantarán.

Entdecken Sie auf dem Pfad der riesigen Kugeln einen Markt, der Kunsthandwerk und Gastronomie miteinander verbindet. Der riesige Weihnachtsbaum wird jeden Tag um 17 Uhr in Anwesenheit des Weihnachtsmanns bis 20 Uhr beleuchtet.

Vor Ort: authentisches Karussell, große Jahrmarktsorgel und viele andere magische Überraschungen.

