Marché de Sully-sur-Loire – Lundi Place de Charles de Gaulle et Bld du Champ de Foire, 1 janvier 2023, Sully-sur-loire. Marché de Sully-sur-Loire – Lundi 1 janvier – 31 décembre Place de Charles de Gaulle et Bld du Champ de Foire Marché de Sully-sur-Loire – Lundi Place de Charles de Gaulle et Bld du Champ de Foire Place de Gaulle, Sully-sur-loire Sully-sur-loire Un marché très prisé dans la région ! A la découverte des produits du terroir, avant une visite du célèbre château.

Le marché de Sully-sur-Loire se tient sur la place principale de la commune, place Charles de Gaulle ainsi que sur les boulevards du Champ de Foire et Jeanne d’Arc ceinturant le château. C’est un lieu vivant, propice à la flânerie, aux rencontres et aux échanges devant des étals multicolores et odorants. Ce marché chargé d’histoire est l’un des rares marchés à se dérouler le lundi. Il permettait jadis aux ouvriers de l’industrie de s’approvisionner de façon hebdomadaire.

