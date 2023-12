10ème salon du tourisme Place de Chantoiseau Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers 10ème salon du tourisme Place de Chantoiseau Pithiviers, 25 janvier 2024, Pithiviers. Pithiviers Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 10:00:00

fin : 2024-01-25 19:00:00 10ème salon du tourisme de Pithiviers.

10ème salon du tourisme de Pithiviers

Venez rencontrer de nombreux professionnels du tourisme comme offices de tourisme, zoos ou encore parcs d’attraction

Entrée libre EUR.

Place de Chantoiseau

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par OT GRAND PITHIVERAIS Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Pithiviers Autres Code postal 45300 Lieu Place de Chantoiseau Adresse Place de Chantoiseau Ville Pithiviers Departement Loiret Lieu Ville Place de Chantoiseau Pithiviers Latitude 48.17644 Longitude 2.25298 latitude longitude 48.17644;2.25298

Place de Chantoiseau Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/