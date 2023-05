Hiruzango Place de Celhay Hasparren Catégories d’Évènement: Hasparren

Pyrénées-Atlantiques Hiruzango Place de Celhay, 4 juin 2023, Hasparren. Hasparren,Pyrénées-Atlantiques Ezkia eta Arberoa ikastolek antolatua

3 ibilbide oinez

– 3km -100mD+

– 9km – 420mD+

– 15km – 730mD+

2 VTT-ez

– 23km – 690mD+

– 35km – 1180mD+

Ondotik ogitarteko eta edariak Zelai auzoko gelan Organisé par Ezkia et Arberoa ikastolak

3 randonnées pédestre

Restauration ensuite à la salle pour tous du quartier Celhay..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Place de Celhay

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

