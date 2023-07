SPECTACLE – ET LA LUMIÈRE FUT Place de Carrière Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Ce rendez-vous s’inscrit dans la programmation des Journées européennes du patrimoine.

Concept et chorégraphie : Petter Jacobsson et Thomas Caley

Avec les danseurs du CCN – Ballet de Lorraine

En collaboration avec l’Autre Canal.

Éclaire-moi. Éclaire tout autour de moi. Fais lumière et informe-moi, éduque-moi – et par le savoir, illumine-moi.

Il fut un temps où, loin du confort pratique d’un interrupteur et d’une ampoule, la seule lumière artificielle pouvait venir d’une flamme. Où lire ne pouvait se faire qu’à la lumière d’une torche ou d’une bougie. Avec ceci en tête, c’est dans la lueur dansante et chaude des flambeaux que nous remettrons en question nos corps, et le « nous » tel qu’il est défini dans la société moderne. C’est d’ailleurs ce que désiraient les Lumières à leur époque : questionner et redéfinir. Ces éléments de leur pensée résonnent encore de nos jours : à nous de continuer à regarder le monde à travers cette lumière afin de ne jamais régresser.. Tout public

Samedi 2023-09-16 21:30:00 fin : 2023-09-16 23:00:00. 0 EUR.

Place de Carrière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The event is part of the European Heritage Days program.

Concept and choreography: Petter Jacobsson and Thomas Caley

With dancers from CCN ? Ballet de Lorraine

In collaboration with l?Autre Canal.

Light me up. Light all around me. Light and inform me, educate me? and through knowledge, illuminate me.

There was a time when, far from the practical comforts of a light switch and a bulb, the only artificial light could come from a flame. Where reading could only be done by torchlight or candlelight. With this in mind, it’s in the warm, dancing glow of torches that we’ll question our bodies, and the « we » as it’s defined in modern society. In fact, that’s what the Enlightenment was all about: questioning and redefining. These elements of their thinking still resonate today: it’s up to us to continue to look at the world through this light, so that we never regress.

Este acto forma parte del programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Concepto y coreografía: Petter Jacobsson y Thomas Caley

Con bailarines del CCN ? Ballet de Lorena

En colaboración con l’Autre Canal.

Ilumíname. Ilumina todo lo que me rodea. Ilumíname e infórmame, edúcame… y a través del conocimiento, ilumíname.

Hubo un tiempo en que, lejos de las comodidades prácticas de un interruptor y una bombilla, la única luz artificial podía proceder de una llama. Cuando sólo se podía leer a la luz de una antorcha o de una vela. Con esta idea en mente, es en el resplandor danzante y cálido de las antorchas donde cuestionaremos nuestros cuerpos, y el « nosotros » tal y como se define en la sociedad moderna. De eso se trató en su día la Ilustración: de cuestionar y redefinir. Estos elementos de su pensamiento siguen resonando hoy en día: depende de nosotros seguir mirando el mundo a través de esta luz para que nunca retrocedamos.

Diese Veranstaltung ist Teil des Programms der Europäischen Tage des Denkmals.

Konzept und Choreografie: Petter Jacobsson und Thomas Caley

Mit den Tänzern des CCN? Ballet de Lorraine

In Zusammenarbeit mit L’Autre Canal.

Erleuchte mich. Erleuchte alles um mich herum. Mache Licht und informiere mich, erziehe mich … und durch Wissen erleuchte mich.

Es gab eine Zeit, in der das einzige künstliche Licht, weit entfernt vom praktischen Komfort eines Lichtschalters und einer Glühbirne, von einer Flamme kommen konnte. Wo Lesen nur im Licht einer Fackel oder einer Kerze möglich war. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf werden wir im warmen, tanzenden Schein der Fackeln unsere Körper und das « Wir », wie es in der modernen Gesellschaft definiert wird, in Frage stellen. Das ist es, was die Aufklärung zu ihrer Zeit wollte: hinterfragen und neu definieren. Es liegt an uns, die Welt weiterhin durch dieses Licht zu betrachten, um niemals rückwärts zu gehen.

