Exposition « L’art de la Récupération » de Jean-Yves Noyer Place de Beauce Orgères-en-Beauce, 14 juillet 2023, Orgères-en-Beauce.

La Maison du Tourisme Cœur de Beauce à Orgères-en-Beauce accueille une nouvelle exposition temporaire « L’art de la récupération» par Jean-Yves Noyer du 14 juillet au 23 septembre 2023..

Mercredi 2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-09-23 12:00:00. EUR.

Place de Beauce

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Maison du Tourisme C?ur de Beauce in Orgères-en-Beauce is hosting a new temporary exhibition « L’art de la récupération » by Jean-Yves Noyer from July 14 to September 23, 2023.

La Maison du Tourisme Cœur de Beauce, en Orgères-en-Beauce, acoge del 14 de julio al 23 de septiembre de 2023 una nueva exposición temporal titulada « L’art de la récupération », de Jean-Yves Noyer.

Das Maison du Tourisme C?ur de Beauce in Orgères-en-Beauce beherbergt vom 14. Juli bis zum 23. September 2023 eine neue temporäre Ausstellung » L’art de la récupération » von Jean-Yves Noyer.

