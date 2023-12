LES PUCES DE FRESNAY Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe LES PUCES DE FRESNAY Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe, 10 mars 2024, Fresnay-sur-Sarthe. Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00 Les Puces de Fresnay sont de retour en 2024 !.

Les Puces de Fresnay sont de retour en 2024 !

Les Puces se tiendront en extérieur, près des halles. Vous pourrez y dénicher des objets remplis d’histoire vendus uniquement par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… il y en aura pour tous les goûts. Informations auprès de la Mairie de Fresnay-sur-Sarthe au 02 43 97 23 75. Autres dates 2024 : 2/06, 22/09 et 8/12. .

Place de Bassum Sous les Halles

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Autres Code postal 72130 Lieu Place de Bassum Adresse Place de Bassum Sous les Halles Ville Fresnay-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Latitude 48.2815246 Longitude 0.01911303 latitude longitude 48.2815246;0.01911303

Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnay-sur-sarthe/