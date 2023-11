THÉÂTRE DU HAUT MAINE : « IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE » Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe THÉÂTRE DU HAUT MAINE : « IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE » Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe, 4 février 2024, Fresnay-sur-Sarthe. Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe Le Théâtre du Haut Maine vous présente « Il était un petit navire … », une comédie de Jean-Pierre Martinez !.

2024-02-04 fin : 2024-02-04 . EUR.

Place de Bassum Salle André Voisin

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



The Théâtre du Haut Maine presents « Il était un petit navire … », a comedy by Jean-Pierre Martinez! El Théâtre du Haut Maine presenta « Il était un petit navire … », ¡una comedia de Jean-Pierre Martinez! Das Théâtre du Haut Maine präsentiert Ihnen « Il était un petit navire … », eine Komödie von Jean-Pierre Martinez! Mise à jour le 2023-11-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Place de Bassum Adresse Place de Bassum Salle André Voisin Ville Fresnay-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe latitude longitude 48.2813803;0.01938686

Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnay-sur-sarthe/