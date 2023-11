SPECTACLE HUMORISTIQUE « BÉBÉ À BORD » Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe, 14 janvier 2024, Fresnay-sur-Sarthe.

Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe

Cette comédie de Nicolas Hirgair vous plongera – ou replongera – dans les joies et les béatitudes des changements de couches, biberons et autres pouponnages..

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . EUR.

Place de Bassum Salle André Voisin

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



This comedy by Nicolas Hirgair will plunge you – or plunge you back – into the joys and bliss of diaper changes, bottle-feeding and other nursery activities.

Esta comedia de Nicolas Hirgair le sumergirá -o le hará retroceder- en el gozo y la dicha de cambiar pañales, dar biberones y otras tareas.

Diese Komödie von Nicolas Hirgair wird Sie in die Freuden und Seligkeiten des Windelwechselns, des Fläschchens und der Puppenspielzeit eintauchen lassen – oder wieder eintauchen lassen.

