ANIMATIONS ENFANTS « COUP DE FROID DANS L’ART » Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe, 20 décembre 2023, Fresnay-sur-Sarthe.

Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe

Atelier enfant (3-6 ans) dans le cadre de Micro-Folie et en partenariat avec la Médiathèque Camille Bardou..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Place de Bassum Salle André Voisin

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



Children’s workshop (3-6 years) as part of Micro-Folie and in partnership with Médiathèque Camille Bardou.

Taller infantil (3-6 años) en el marco de Micro-Folie y en colaboración con la Médiathèque Camille Bardou.

Kinderworkshop (3-6 Jahre) im Rahmen von Micro-Folie und in Partnerschaft mit der Mediathek Camille Bardou.

