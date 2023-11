PROJECTION DU BALLET « LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ » Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe, 15 décembre 2023, Fresnay-sur-Sarthe.

Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe

Dans le cadre du dispositif Micro-Folie, le ballet de l’Opéra de Paris « Le Songe d’une nuit d’été » sera projeté gratuitement dans la salle André Voisin..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Place de Bassum Salle André Voisin

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



As part of the Micro-Folie program, the Paris Opera ballet « A Midsummer Night’s Dream » will be shown free of charge in the Salle André Voisin.

En el marco del programa Micro-Folie, el ballet de la Ópera de París « Sueño de una noche de verano » se proyectará gratuitamente en la Sala André Voisin.

Im Rahmen des Programms Micro-Folie wird das Ballett der Pariser Oper « Ein Sommernachtstraum » kostenlos im André-Voisin-Saal gezeigt.

