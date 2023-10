LES PUCES DE FRESNAY Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe, 10 décembre 2023, Fresnay-sur-Sarthe.

Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe

Dernière édition des Puces de Fresnay pour l’année 2023 !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Place de Bassum Sous les Halles

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



Last edition of the Fresnay Flea Market for 2023!

¡Última edición del Rastro de Fresnay para 2023!

Letzte Ausgabe der Flohmärkte von Fresnay für das Jahr 2023!

Mise à jour le 2023-10-21 par eSPRIT Pays de la Loire