CITÉ EN LUMIÈRE Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe, 8 décembre 2023, Fresnay-sur-Sarthe.

Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe

Découvrez Fresnay-sur-Sarthe sous un autre angle dans le cadre de Cités en Lumière !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



Discover Fresnay-sur-Sarthe from a different angle as part of Cités en Lumière!

Descubra Fresnay-sur-Sarthe desde otro ángulo en el marco de Cités en Lumière

Entdecken Sie Fresnay-sur-Sarthe im Rahmen von « Cités en Lumière » aus einem anderen Blickwinkel!

Mise à jour le 2023-10-21 par eSPRIT Pays de la Loire