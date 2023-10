CINÉMA « HOKUSAI » ET ANIMATION MICRO-FOLIE Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe CINÉMA « HOKUSAI » ET ANIMATION MICRO-FOLIE Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe, 13 novembre 2023, Fresnay-sur-Sarthe. Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe Animation Micro-folie et projection du film « Hokusai »..

2023-11-13 fin : 2023-11-13 . EUR.

Place de Bassum Salle André Voisin

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



Micro-fun animation and screening of the film « Hokusai ». Actividades de microdiversión y proyección de la película « Hokusai ». Animation Micro-folie und Vorführung des Films « Hokusai ». Mise à jour le 2023-10-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Place de Bassum Adresse Place de Bassum Salle André Voisin Ville Fresnay-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe latitude longitude 48.2813866;0.01937801

Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnay-sur-sarthe/