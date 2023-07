ÉVEIL Place d’Avesnières Laval, 7 juillet 2023, Laval.

Laval,Mayenne

La compagnie « Feu Non Bulle » propose un spectacle solo de danse avec le feu et pyrotechnie.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Place d’Avesnières

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



The « Feu Non Bulle » company presents a solo show of dance with fire and pyrotechnics

La compañía « Feu Non Bulle » presenta un espectáculo en solitario de danza con fuego y pirotecnia

Die Kompanie « Feu Non Bulle » bietet eine Soloshow mit Feuertanz und Pyrotechnik an

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire