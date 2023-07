DAME BULLE Place d’Avesnières Laval, 7 juillet 2023, Laval.

Laval,Mayenne

La compagnie « Feu Non Bulle » propose un spectacle de déambulation, échasses, jeux clownesques.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 23:00:00. .

Place d’Avesnières

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



The « Feu Non Bulle » company offers a show featuring wandering, stilts and clowning games

La compañía « Feu Non Bulle » presenta un espectáculo de deambulación, zancos y clown

Die Kompanie « Feu Non Bulle » bietet ein Spektakel mit Wanderungen, Stelzen und Clownspielen

