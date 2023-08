11 novembre 1942 – 9 septembre 1943, de l’invasion à la Libération Place d’Austerlitz Ajaccio, 16 septembre 2023, Ajaccio.

11 novembre 1942 – 9 septembre 1943, de l’invasion à la Libération 16 et 17 septembre Place d’Austerlitz Sur inscription

Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération de la Corse, un itinéraire de découverte quelques hauts-lieux de mémoire liés à la Seconde guerre mondiale est proposé depuis la place d’Austerlitz jusqu’au quai l’Herminier. Une dizaines de sites consacrés à l’Occupation, à la Résistance et à la Libération seront explorés et permettront d’appréhender le martyr des Résistants, l’épopée du sous-marin Casabianca, l’occupation italienne et le régime de Vichy. L’inauguration du Monument à la Gloire de Napoléon Ier, le Serment de Bastia et la visite du président Daladier n’y font rien, les troupes de Mussolini envahissent l’île en 1942. La Corse est écrasée par la Botte plusieurs mois mais résiste et se libère grâce à ses réseaux de Résistance et à l’appui d’Alger.

