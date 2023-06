Atelier macramé, samedi 10 juin, à la bibliothèque d’Auragne place d’Auragne Auragne Auragne Catégories d’Évènement: Auragne

la bibliothèque d’Auragne vous invite à suivre un atelier de macramé.

Vous pouvez venir avec votre propre pot. Vous apprendrez à fabriquer une suspension pour plante.

Le reste du matériel sera fourni. PLACES LIMITÉES : Inscrivez-vous vite :

– à cette adresse mail : bmauragne@gmail.com

Le reste du matériel sera fourni. PLACES LIMITÉES : Inscrivez-vous vite :

– à cette adresse mail : bmauragne@gmail.com

– ou par téléphone au 06.76.29.42.94 (Claire) Participation libre.

