Un jeu de piste sur l’île de la Cité – Paris Place Dauphine Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Un jeu de piste sur l’île de la Cité – Paris Place Dauphine, 24 mars 2023, Paris. Un jeu de piste sur l’île de la Cité – Paris 24 mars – 29 juillet Place Dauphine 15 € Deux agents secrets sont morts en moins d’un mois. Leurs corps ont toujours été retrouvés sur l’île de la Cité, entre la Palais de Justice et Notre-Dame de Paris ! Un tueur semble avoir infiltré l’organisation…

Équipez de votre mallette de détective, suivez les témoignages des suspects sur l’île de la Cité, entre le palais de Justice, Notre-Dame de Paris ! Saurez-vous découvrir l’identité du coupable avant qu’il ne passe de nouveau à l’acte ? Le temps presse ! *Jeu de piste ouvert certains week-end à partir du 25 mars (pour toutes les dates suivre le lien billetterie) Place Dauphine 75001 Paris 75001 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?grp_filter=26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T14:15:00+01:00 – 2023-03-24T17:15:00+01:00

2023-07-29T15:00:00+02:00 – 2023-07-29T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Place Dauphine Adresse 75001 Ville Paris Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Place Dauphine Paris

Place Dauphine Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Un jeu de piste sur l’île de la Cité – Paris Place Dauphine 2023-03-24 was last modified: by Un jeu de piste sur l’île de la Cité – Paris Place Dauphine Place Dauphine 24 mars 2023 Paris Place Dauphine Paris

Paris