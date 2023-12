Histoires et déco de Noël Place d’Armes Vitry-le-François, 19 décembre 2023 16:00, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Atelier inspiré par les douces histoires de Carine et Sandrine, créez votre déco de Noël Maison. Pour enfants de 4 à 8 ans. De 16h à 17h30..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 17:30:00. .

Place d’Armes

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Inspired by the sweet stories of Carine and Sandrine, create your own homemade Christmas decor. For children aged 4 to 8. From 4pm to 5:30pm.

Inspirándote en las dulces historias de Carine y Sandrine, crea tu propia decoración navideña casera. Para niños de 4 a 8 años. De 16.00 a 17.30 h.

Workshop inspiriert von den süßen Geschichten von Carine und Sandrine, gestalten Sie Ihre Weihnachtsdekoration Haus. Für Kinder von 4 bis 8 Jahren. Von 16:00 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne