Corrida Vitryate Place d’Armes Vitry-le-François, 24 septembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Organisée par l’Athlétisme Club Vitryat. Corrida 10 km. Course Populaire 3 km. Courses Jeunes et handisports..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Place d’Armes

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Organized by Athlétisme Club Vitryat. Corrida 10 km. 3 km popular race. Youth and disabled races.

Organizado por Athlétisme Club Vitryat. Corrida de 10 km. Carrera popular de 3 km. Carreras para jóvenes y discapacitados.

Organisiert vom Athlétisme Club Vitryat. Corrida 10 km. Volkslauf 3 km. Rennen für Jugendliche und Behindertensportler.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne