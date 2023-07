Cet évènement est passé Vitry Plage Place d’Armes Vitry-le-François Catégories d’Évènement: Marne

Vitry-le-François Vitry Plage Place d’Armes Vitry-le-François, 8 juillet 2023, Vitry-le-François. Vitry-le-François,Marne Mini-golf, ventre-glisse, trampoline, baby-foot, ping-pong, espace détente, espace petite enfance, Xtremp Jump. De 14h à 19h..

2023-07-08 fin : 2023-08-15 19:00:00. .

Place d’Armes

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Mini-golf, tummy time, trampoline, table soccer, table tennis, relaxation area, toddler area, Xtremp Jump. From 2pm to 7pm. Minigolf, toboganes, cama elástica, futbolín, ping-pong, zona de descanso, zona infantil, Xtremp Jump. De 14:00 a 19:00 h. Minigolf, Bauch-Rutschen, Trampolin, Tischfußball, Tischtennis, Entspannungsbereich, Kleinkindbereich, Xtremp Jump. Von 14h bis 19h. Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne Détails Catégories d’Évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Place d'Armes Adresse Place d'Armes Ville Vitry-le-François Departement Marne Lieu Ville Place d'Armes Vitry-le-François

Place d'Armes Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/