Animation musicale : groupe Week-End Place d’Armes Sélestat, 10 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Le groupe « Week-End » interprète les plus grands standards des chants de Noël francophones et anglophones entrecoupés par de la variété d’hier et d’aujourd’hui.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Place d’Armes

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The group « Week-End » interprets the greatest standards of the French and English-speaking Christmas songs interspersed with the variety of yesterday and today

El grupo « Week-End » interpreta los más grandes estándares de las canciones navideñas francesas e inglesas intercaladas con variedades del pasado y del presente

Die Gruppe « Week-End » interpretiert die größten Standards französisch- und englischsprachiger Weihnachtslieder, unterbrochen von der Vielfalt von gestern und heute

Mise à jour le 2023-11-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme