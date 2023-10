Spectacle : le petit Musée Itinérant de Noël Place d’Armes Sélestat, 8 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Le petit Musée Itinérant de Noël vous embarque dans les traditions de Noël du Grand Est : personnages, sapin de Noël, gourmandises, etc….

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:15:00. 0 EUR.

Place d’Armes

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The little Itinerant Christmas Museum takes you on a journey through the Christmas traditions of the Grand Est region: characters, Christmas trees, delicacies, etc…

El pequeño Museo Itinerante de la Navidad le hará viajar a través de las tradiciones navideñas de la región del Gran Este: personajes, árboles de Navidad, manjares, etc.

Das kleine wandernde Weihnachtsmuseum nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Weihnachtstraditionen des Grand Est: Figuren, Weihnachtsbaum, Leckereien, etc…

Mise à jour le 2023-10-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme