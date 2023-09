Festival de la raclette Place d’Armes Sélestat, 28 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Festival de la raclette avec food trucks, braseros, tartes flambées et ambiance musicale.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . 0 EUR.

Place d’Armes

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Raclette festival with food trucks, braziers, tarts flambées and live music

Fiesta de la raclette con food trucks, braseros, tartas flambeadas y música en directo

Raclette-Festival mit Foodtrucks, Braseros, Flammkuchen und musikalischer Untermalung

Mise à jour le 2023-09-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme